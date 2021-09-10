Экс-игрок сборной Италии: Холанд сто процентов перейдет в «Реал», мне так сказали

Бывшие игроки сборной Италии Кристиан Вьери и Антонио Кассано в эфире Twitch обсудили будущее нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Диалог итальянцев передает As.

«Мне сказали: «Смотри-ка, «Бавария» хочет подписать Холанда». А еще «Мадрид» хочет Левандовского на пару лет. Для меня во всем этом есть смысл», – сказал Кассано.

«А мне сказали, что Холанд перейдет в «Реал». Это 100%. Мне так сказали... Но я не знаю, правда ли это», — ответил Вьери.

Холанд выступает за «Боруссию» с сезона 2019/20. В составе «шмелей» норвежец сыграл 52 матча, в которых забил 50 мячей, а также сделал 13 результативных передач. Форвард перешел в дортмундский клуб из «Ред Булл» Зальцбург.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Холанда составляет €130 млн.

Ранее сообщалось, что «Реал» планирует серьезно усилиться летом следующего года, подписав Киллиана Мбаппе, Эрлинга Холанда и Поля Погба.