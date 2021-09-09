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Боец MMA считает, что Хабиб не провел поединок с Усманом из-за неуверенности

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Jasen Vinlove/USA TODAY SPORTS

Боец MMA Би-Джей Пенн рассказал, почему Хабиб Нурмагомедов подрался с Камару Усманом.

«Многие спрашивали меня, почему же Хабиб не подрался с Камару Усманом за пояс. Я считаю, что Хабиб не очень уверен в себе, потому что слабо владеет джиу-джитсу. Ему неудобно драться с кем-то, кто больше и сильнее его, хотя я так делал много раз за карьеру», — написал Пенн в Instagram.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нейт Диаз отреагировал на высказывание бывшего чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова о ринг-герлз.

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