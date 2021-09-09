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Агент Сафонов — о предложении футболиста подраться с Гинером: тут надо лечить человека

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Футбольный менеджер Алексей Сафонов прокомментировал решение своего бывшего клиента Сергея Чепчугова вызвать на бой президента московского ЦСКА Евгения Гинера.

«Мне кажется, тут надо не хейтить и хайповать, а лечить человека. Может, он употребляет что-то, но нормальный человек не будет такое писать. Чего Гинеру-то писать? Он решает глобальные вопросы. Если тебе чего-то недодали, обратись к генеральному директору.

Когда я вел дела Чепчугова, такой дури у него не было. Потом уже с ним Герман Ткаченко работал. С тех пор, как Сергей уехал в ЦСКА, мы перестали общаться. Он некорректно повел себя по отношению к моему агентству. И все равно ничего плохого я ему не желаю. Но по тому, что он пишет в последнее время, ему надо обратиться к психиатру», — сказал Сафонов.

Напомним, Сергей Чепчугов защищал цвета московского ЦСКА с января 2010-го по июль 2017 года. Сейчас вратарь выступает за «Енисей-2». В сезоне-2020/21 36-летний голкипер провел четыре матча за красноярскую команду в ФНЛ-2 и пропустил два мяча, проведя две игры на ноль.

Ранее Чепчугов опубликовал новый пост на своей странице в социальных сетях.

«Моя задача — спасение человечества! Задача Владимира Владимировича Путина с мировыми лидерами, счастье людей и восстановление Иерусалима. Давай, друг мой Путин! Все можно изменить, и вы — альтернатива. Жизнь так сложилась, что в 34 я начал основывать рай и ад! Мое сознание находилось в мирах без страха, я не был удивлен этим явлением, для меня это как жизнь человека на Земле», — написал Чепчугов в своем Instagram.

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