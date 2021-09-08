Главный тренер СКА рассказал, за что в тренерском штабе отвечает Роман Ротенберг

Главный тренер СКА Валерий Брагин после встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:4) рассказал, за что в штабе отвечает Роман Ротенберг.

«За что отвечает Ротенберг? У нас общий штаб. Все функции распределены, его — общее руководство», — приводит слова Брагина «Чемпионат».

До матча с «Автомобилистом» СКА выиграл во всех трех матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Роман Ротенберг — глава штаба национальной сборной России по хоккею, включая аналитический и статистический отделы, первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров и заместитель председателя правления Континентальной хоккейной лиги, заместитель председателя совета директоров и вице-президент хоккейного клуба СКА.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» потерпел третье поражение подряд в КХЛ, проиграв в овертайме ЦСКА.