«Ак Барс» потерпел третье поражение подряд в КХЛ, проиграв в овертайме ЦСКА

В Казани состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» на своем льду уступил ЦСКА в овертайме со счетом 1:2.

В составе казанцев единственную шайбу забросил Дмитрий Кагарлицкий. За «армейцев» отличились Матвей Гуськов и Клас Дальбек, который забросил решающую шайбу на пятой минуте овертайма.

«Ак Барс» потерпел уже третье поражение подряд, всего у казанцев одна победа и три поражения в текущем первенстве КХЛ. ЦСКА продлил свою серию побед до трех игр, у столичного клуба обратная ситуация, команда начала сезон с крупного поражения от «Авангарда» в Кубке открытия (0:4), а затем выиграла все остальные встречи.

В следующем матче «Ак Барс» встретится с «Витязем» на выезде (10 сентября), а «армейцы» в этот же день примут в Москве «Локомотив».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: 1:0 — Кагарлицкий (Галимов) – 28:01' (5x5)

1:1 — Гуськов (Слепышев, Валльмарк) – 53:34' (5x5)

1:2 — Дальбек (Нордстрём, Плотников) – 64:33' (3x3)

Ранее сообщалось, что в Ярославле появилось граффити, посвященное погибшим игрокам «Локомотива».