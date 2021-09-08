Карпин: впервые меня позвали в сборную, когда у нее был тренер. Я отказался

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, когда его впервые позвали работать в национальную команду.

«Впервые у меня спросили про сборную, когда в команде был тренер, а я работал в «Ростове». Как вы себе это представляете? Меня спрашивают: «Хотите быть тренером сборной?» И что бы я сказал — «да»? А в «Ростове» мне бы что потом сказали? Тренер сборной что бы мне ответил? Это неэтично для всех сторон. Поэтому я сказал, что не буду работать в сборной. Да я и не собирался.

Изначально было предложение уйти из «Ростова» и возглавить сборную — я отказался. Затем последовало второе предложение с возможностью совмещения», — сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ранее Карпин признался, что до сих пор не отошел от отборочного матча ЧМ-2022 с Мальтой, выигранного со счетом 2:0. По словам тренера, после матча он поспал всего пять-шесть часов, а в голове по-прежнему вертятся процессы, связанные с матчем.

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. В Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Мальту (2:0), а также на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Ранее Валерий Карпин заявил, что при правильной подготовке в клубах, игроки сборной смогут решать высокие задачи.