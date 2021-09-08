Карпин: при правильной подготовке в клубах, игроки сборной смогут решать высокие задачи

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал об уровне игроков российской команды и посетовал на то, что сейчас вынужден работать больше психологом, чем тренером. Поскольку времени на тренировочную работу с игроками почти нет.

«Игроки в сборной очень квалифицированные — одновременно футболистов такого уровня у меня никогда не было. Это чувствовалось уже на первой тренировке: даже по разминке. Техническое исполнение было на уровне. При правильной подготовке — мы сейчас не говорим о сборной, потому что здесь возможно готовиться лишь к играм — они могут решать высокие задачи.

Хотелось бы, чтобы игроки были со мной больше по времени, чтобы с ними конкретно тренироваться. Это невозможно, так как нет времени. В данных реалиях здесь больше работа в качестве психолога», — сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. В Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Мальту (2:0), а также на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Ранее Карпин рассказал, что его до сих пор не до конца отпустило после Мальты.