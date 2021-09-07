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В Ярославле появилось граффити, посвященное погибшим игрокам «Локомотива»

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На фасаде дома, где жил хоккеист Иван Ткаченко, появилось граффити, посвященное погибшим игрокам ярославского «Локомотива».

«Ребята-граффитчики сегодня презентовали эту необыкновенную картину в память о команде. Буквально за неделю им удалось создать ее с нуля», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков на официальном сайте города.

Также Волков отметил, что совместно с управляющей компанией и территориальной администрацией Дзержинского района принято решение установить дополнительное освещение, чтобы в вечернее время граффити было видно издалека.

Хоккеисты «Локомотива» попали в авиакатастрофу 7 сентября 2011 года. Самолет рухнул вскоре после взлета. Погибли 44 человека, включая игроков, тренеров, персонал команды и членов экипажа. Бортпроводник Александр Сизов выжил в катастрофе.

Ранее ведущая «Матч ТВ» Наталья Кларк поделилась воспоминаниями о гибели в авиакатастрофе хоккейной команды ярославского «Локомотива», которая произошла 7 сентября 2011 года.

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Хоккей. КХЛ
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