Алана Мамаева обратилась в полицию из-за угроз в Instagram

Экс-супруга футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алана обратилась в Пресненское ОВД с просьбой возбудить уголовное дело по факту угроз в ее адрес в Instagram. Об этом рассказал адвокат Мамаевой Вадим Лялин.

В приведенных telegram-каналом Mash скринах переписки один из пользователей соцсетей предлагает Алане отстать от супруга и его денег, продать дорогие машины, жить по средствам и зарабатывать на жизнь самой. Также он просит никому не рассказывать о страпонах. Иначе Алану грозятся найти и убить.

Мамаев с супругой прожили в браке восемь лет. У них есть общая дочь. Пара развелась в апреле 2021 года. Тогда стороны не пришли к соглашению относительно раздела имущества и выплат алиментов. Алана неоднократно обвиняла бывшего футболиста сборной России в изменах.

Ранее Алана Мамаева рассказала, что футболист бил ее сына по голове.