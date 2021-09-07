Футболист «Рубина»: понимал, что украинским клубам не нужны россияне

Футболист казанского «Рубина» Георгий Зотов, который в 2014 году выступал за донецкий «Металлург», рассказал об отношении к российским игрокам на Украине, передает «Бизнес Online».

«То, что не стоит задерживаться в Украине, было понятно по новостям. Украинские новости смотрел, и становилось понятно, что конфликт именно с Россией. Поэтому понимал, что люди с российским паспортом в клубах, скажем так, не нужны», — сказал Зотов.

Также Зотов выступал за махачкалинский «Анжи», краснодарскую «Кубань», самарские «Крылья Советов» и «Оренбург».

Ранее Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев считает, что бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко не будет работать в России.

«Шевченко к нам не приедет. Мы все помним его, когда он играл за Союз. Он один из лучших игроков современности, а сейчас еще и очень достойный тренер. Но он может попасть под идеологический пресс Украины», — сказал Свищев.