Футболист сборной Уэльса Бэйл раскритиковал поле стадиона в Казани

Игрок сборной Уэльса и лондонского «Тоттенхэма» Гарет Бэйл раскритиковал поле Центрального стадиона в Казани, где валлийцы в рамках отборочного матча к чемпионату мира 2022 года играли с национальной командой Белоруссии, передает РИА «Новости».

«Поле было очень мягким и сухим. Как минимум его стоило смочить. Может быть, это помогало сборной Белоруссии. Мы играли на плохих полях и раньше, но определенно это доставило нам сложностей сегодня, как и дальний перелет в Россию», — сказал Бэйл.

Сборная Уэльса одержала волевую победу со счетом 3:2. Бэйл оформил хет-трик.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время открытия детско-юношеского футбольного центра клуба «Динамо-Минск» раскритиковал положение дел в белорусском футболе.

«Я руководителю федерации задал вопрос: зачем выпустили вообще молодежную команду на футбольное поле вчера? Они не собрались играть. Запомните: это вам урок», — сказал президент.