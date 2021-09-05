Авербух попросил не сравнивать фигуристок с гимнастками

Бывший фигурист Илья Авербух сказал, что не стоит сравнивать российских фигуристок с «художницами», передает «Матч ТВ».

«Наших фигуристок не надо сравнивать с гимнастками. Сестры Аверины действительно были абсолютными лидерами, а фигуристы меняются поколениями. На ближайшей Олимпиаде нашим фигуристам стоит ждать объективных оценок», — сказал Авербух.

Победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх.

Ранее российская гимнастка Дина Аверина рассказала о своих переживаниях во время выступления в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.