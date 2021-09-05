Адвокат рассказал, какое наказание может ждать участников массовой драки футбольных фанатов

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов высказался о драке фанатов московского «Спартака» и петербургского «Зенита», которая произошла в Твери.

«Нужно понимать, какие повреждения есть у людей, от этого будет зависеть, какая статья. Также еще, наверное, вменят хулиганство. Вероятнее всего, будут статьи 111 и 213. Статья 111 часть третья — до 12 лет, статья 213 часть вторая — до семи лет. По совокупности преступлений суд, скорее всего, назначит где-то 4,5 лет лишения свободы. Если статью 213 не вменят, то все получат условные сроки», — сказал Калинов «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что в результате потасовки в Твери, которая произошла 4 сентября, один из участников был доставлен в больницу для оказания помощи. Сотрудники полиции устанавливают всех участников драки. Как сообщают в пресс-службе управления МВД по Тверской области, обратившийся в больницу уже отпущен медиками, он уехал домой в Санкт-Петербург.

Ранее во время матча третьего тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Марселем» произошла потасовка. Игра была остановлена при счете 1:0 в пользу хозяев.