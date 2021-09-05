Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Минздраве заявили о проблемах с репродуктивной функцией у мужчин... 13:21
Афганец напал с ножом на двух человек в Берлине 13:16
Футболист команды России: надеюсь, что игроков из «Локомотива»... 13:04
Тишковец: понедельник может стать самым зябким днем в Москве 12:59
Тарасова отреагировала на первую победу сборной России под руководством Карпина 12:56
Два человека погибли в результате драки в исправительной колонии... 12:51
Уголовное дело возбудили после массовой драки фанатов в Твери 12:50
Количество случаев заболевания коронавирусом в России превысило 7 млн 12:43
Два теплохода столкнулись на Неве 12:36
Талибы* заявили, что взяли под контроль практически весь Панджшер 12:36
Бесплатная ставка 1000 р.

Адвокат рассказал, какое наказание может ждать участников массовой драки футбольных фанатов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
t.me/ofnews

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов высказался о драке фанатов московского «Спартака» и петербургского «Зенита», которая произошла в Твери.

«Нужно понимать, какие повреждения есть у людей, от этого будет зависеть, какая статья. Также еще, наверное, вменят хулиганство. Вероятнее всего, будут статьи 111 и 213. Статья 111 часть третья — до 12 лет, статья 213 часть вторая — до семи лет. По совокупности преступлений суд, скорее всего, назначит где-то 4,5 лет лишения свободы. Если статью 213 не вменят, то все получат условные сроки», — сказал Калинов «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что в результате потасовки в Твери, которая произошла 4 сентября, один из участников был доставлен в больницу для оказания помощи. Сотрудники полиции устанавливают всех участников драки. Как сообщают в пресс-службе управления МВД по Тверской области, обратившийся в больницу уже отпущен медиками, он уехал домой в Санкт-Петербург.

Ранее во время матча третьего тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Марселем» произошла потасовка. Игра была остановлена при счете 1:0 в пользу хозяев.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Российские власти готовятся к возвращению Мингазова»
Бывшего узника Гуантанамо Мингазова могут депортировать из ОАЭ в Россию
«К 2030 году Китай станет лидером во всем, включая ядерное оружие»
Чем грозит России и США развитие ядерной мощи Китая
Как в 90-е: фанаты «Спартака» и «Зенита» подрались в Твери
Участник фанатской драки в Твери попал в больницу с травмой позвоночника
Два человека погибли в результате драки в исправительной колонии под Хабаровском
Захарова: у Москвы нет понимания относительно встречи по Афганистану в формате G7
Количество случаев заболевания коронавирусом в России превысило 7 млн
Афганец напал с ножом на двух человек в Берлине
Новости и материалы
В Минздраве заявили о проблемах с репродуктивной функцией у мужчин, переболевших ковидом
Футболист команды России: надеюсь, что игроков из «Локомотива» в сборной будет больше
Тишковец: понедельник может стать самым зябким днем в Москве
Тарасова отреагировала на первую победу сборной России под руководством Карпина
Уголовное дело возбудили после массовой драки фанатов в Твери
Два теплохода столкнулись на Неве
Талибы* заявили, что взяли под контроль практически весь Панджшер
Мужчина с топором устроил погром в красноярской ветклинике
Посольство США призвало Россию вернуть Украине «контроль над ее границами»
«Талибан*» запретил стрелять в воздух на территории Афганистана
Сборная России по футболу проводит восстановительную тренировку после игры с Кипром
США отправили на Украину лекарства от коронавируса на $20 млн
Интронизация митрополита в Черногории прошла на фоне протестов
В новом международном аэропорту Карабаха приземлился первый самолет
Диетолог назвала полезную замену сахару
Экс-президент «Локомотива» высказалась о сборной России под руководством Карпина
Сильный ветер направил поток водопада вверх в Териберке
В Киргизии начали строить несдуваемые дома из соломы
Все новости
«Зеленский уехал с деньгами»
NI: украинцев смутила презентация Зеленским плана трансформации Украины именно в США
«Имеют влияние»: зачем Россию и Китай позвали на встречу «Большой семерки»
Глава МИД Японии анонсировал встречу глав G7 с участием России и Китая
На батарейках: первый тест-драйв электрического «УАЗа»
Завод УАЗ представил электромобиль на базе внедорожника «Хантер»
Far Cry, Deathloop и Call of Duty: во что поиграть этой осенью
Самые ожидаемые видеоигры осени 2021 года
«Она пыталась меня морально унизить»
Дебоширка с рейса Москва-Анталья рассказала свою версию конфликта с экипажем
«Представляю себе, что пришлось пережить бедному мальчишке»
Песков посочувствовал школьнику, который поправил ошибку Путина о войне
От охранника в морге до летучей мыши: лучшие роли Майкла Китона
«Мы не прекратим сражаться за Бога, свободу и справедливость»
Представитель ополчения Панджшера сообщил о более 600 убитых талибах* за сутки
«Надумают докупить еще — пусть обращаются»
В «Роскосмосе» прокомментировали прекращение закупок РД-180 американцами
«ВкусВилл» не «Тануки»: почему компании по-разному отреагировали на критику
Маркетологи сравнили реакцию «ВкусВилла» и «Тануки» на скандалы с рекламой
«В табор приходит ОМОН»
Что происходит в цыганском поселке под Екатеринбургом, куда приехал ОМОН
«Дочка сотрудника Службы безопасности нарисовала по велению души»
Картину с изображением Лукашенко и его сына с автоматами вывесили во Дворце независимости
Экономике России понадобились дизайнеры и медсестры
Кабмин обновил список самых нужных для экономики профессий
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях