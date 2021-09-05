Хабиб рассказал, что стало с «напавшим» на него болельщиком

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о «нападении» болельщика в Нижнем Новгороде и чем все в итоге закончилось.

«Правда ли он хотел напасть? Он сфоткаться хотел — споткнулся (смеется). Он в итоге сфотографировался. Его походу не пускали. Он увидел, что я ухожу, и решил сфоткаться. Мне сказали, что он споткнулся. Я сам не видел — был спиной к нему.

Почему в тот день хромал? В тот день я утром боролся с Зубайрой Тухуговым и повредил ногу. Такие моменты бывают — все нормально», — приводит слова спортсмена «СЭ».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов назвал любимого журналиста.