Легенда НБА рассказал, как тусовался с Путиным и Ким Чен Ыном

Бывший американский баскетболист, легенда Национальной баскетбольной лиги (НБА) Деннис Родман рассказал, как он развлекался в компании президента России Владимира Путина.

«Виделся пару лет назад в России с президентом Путиным. Он просто крутейший. У нас был десяток «Бентли», и мы разъезжали по клубам. В одном из них было порядка 30 русских девушек. Русские девчонки — чертовски горячие. Пожалуй, самые красивые в мире.

Там была девушка — просто 10 баллов по всем параметрам. Она знала английский и сказала мне: «Хотела бы познакомиться с тобой поближе, Деннис, но сначала мне надо разобраться с Путиным». Я ни на что не намекаю, но она сказала «надо разобраться». Может, он был ее покровителем?» — приводит слова экс-баскетболиста Full Send Podcast.

Также Родман рассказал о том, что проводил время с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

«С Ким Чен Ыном я тоже тусовался, но с Путиным — до него. Ким на это не жаловался, да и вообще никого не обсуждал. Он просто хотел развлечься. Ему надо было покататься на гидроцикле, на лыжах, он вообще все пробует. В Сингапуре, например, он просто ходил и все фотографировал, потому что раньше этого никогда не делал.

Пьет ли Ким Чен Ын? Конечно, пьет! Ким пьет, Путин пьет. Президент Южной Кореи Мун тоже — правда, люди в стране его терпеть не могут», — заявил Родман.

Родман — обладатель пяти чемпионских перстней (1989, 1990, 1996, 1997, 1998). Он семь раз входил в сборную всех звезд защиты, дважды его признавали лучшим оборонительным игроком НБА. В 2011 году спортсмен был введен в Зал славы баскетбола.

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