Россия занимает третье место в медальном зачете после десятого дня Паралимпиады

Российские спортсмены выиграли десять медалей в десятый день Паралимпиады.

Золото завоевали Дмитрий Сафронов (бег, 200 м, Т35), Маргарита Сидоренко и Кирилл Смирнов (стрельба из лука, смешанные команды).

Серебро взяли Андрей Вдовин (бег, 200 м, Т37), Сергей Малышев (пулевая стрельба, 50 м), мужская сборная (волейбол сидя), Маргарита Гончарова (бег, 400 м).

Бронзовыми призерами Паралимпиады стали Артем Калашян (бег, 200 м, Т35), сборная по бочча, Анна Кулинич-Сорокина (бег, 200 м), Зайнутдин Атаев (паратхэквондо, свыше 75 кг).

В командном зачете Россия занимает третью строчку, имея в активе 117 медалей (36-32-49). На первом месте располагается Китай (93-57-50). Второе место занимает Великобритания (41-38-43).

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию очередного дня соревнований.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.

Паралимпийские игры-2020. Токио, Япония

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Китай – 93-57-50 (200)

2. Великобритания – 41-38-43 (122)

3. Россия 36-32-49 (117).

Ранее паралимпийский чемпион по велотреку Михаил Асташов, комментируя информацию о том, что он работал курьером, заявил, что выбрал эту работу «ради своего опыта»