Губернатор Приморья прокомментировал возможное проведение Олимпиады в регионе

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, комментируя возможное проведение Олимпиады-2036 в регионе, заявил, что «это должно быть экономически целесообразно». Слова губернатора передает ТАСС.

Кожемяко напомнил, что Приморский край был центром подготовки россиян к Олимпиаде в Токио. Он отметил, что именно это стало причиной обращения к президенту России Владимиру Путину, который дал команду проработать вопрос проведения Игр вместе с коллегами.

«В 2032 году Олимпиада будет в Австралии, к этому времени у нас появится современная спортивная инфраструктура, на базе которой возможно говорить об Играх. Проведение Олимпиады возможно, но к этому надо идти, серьезно готовиться, и чтобы это было экономически целесообразно», – сказал Кожемяко.

О том, что Олимпиада-2036 может быть проведена во Владивостоке, ранее заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков, комментируя возможное проведение в регионе Олимпийских игр — 2036, выразил уверенность в том, что соревнования данного масштаба ждала бы вся страна.