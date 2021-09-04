Российский боец Дрозд — о критике Хабиба ринг-герлз: я бы так никогда не сказал

Экс-чемпион WBC россиянин Григорий Дрозд выразил несогласие с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, который ранее заявил, что ринг-герлз — самое ненужное в единоборствах. Он объяснил свои слова тем, что девушки с табличками не приносят никакой пользы.

«Это его личное высказывание, я бы так никогда не сказал. Весь мир давно это принял, и это является частью шоу. Лично мне приятно смотреть на красивых девушек, зрители, очевидно, на них реагируют. Поэтому, на мой взгляд, это абсолютно нормальная вещь, которая происходит в профессиональном боксе. Ну, Хабиб считает по-другому, это его право», — приводит слова Дрозда «Р-Спорт».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.