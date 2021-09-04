Быков: в российском хоккее достаточно ресурсов, чтобы снова стать олимпийскими чемпионами

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков считает, что национальная команда способна победить на Олимпийских играх в Пекине.

«Я думаю, что в российском хоккее достаточно ресурсов как в плане игроков, так и в тренерском штабе для того, чтобы подтвердить свои амбиции и снова стать олимпийскими чемпионами. Мы сейчас находимся в статусе чемпионов. Я думаю, что в обоих случаях российской команде по силам подтвердить притязания и вновь надеть на свои шеи золото Олимпиады», — приводит слова Быкова Metaratings.

Ранее журналист Алексей Шевченко, комментируя решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпустить хоккеистов лиги на Олимпиаду-2022 в Пекине, назвал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) «небольшим магазинчиком».

3 сентября стало известно, что Лига, Международная федерация хоккея (ИИХФ) и Ассоциация игроков достигли соглашение об участии хоккеистов на Олимпийских играх. Согласно официальному заявлению, НХЛ и профсоюз сохранили право запретить спортсменам поездку в Пекин, если ухудшится ситуация с коронавирусом.

Стоит отметить, что на Олимпиаду в 2018 году Лига отказалась отпускать своих хоккеистов.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.