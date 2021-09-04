Гимнаст Нагорный радовался картонным кроватям на Олимпиаде в Токио

Российский гимнаст Никита Нагорный, который стал олимпийским чемпионом Игр-2020 в Токио в командных соревнованиях, рассказал, каково было спать на картонных кроватях, которые были установлены в номерах в олимпийской деревне.

Вместе с олимпийскими чемпионками Софией Поздняковой (фехтование) и Виталиной Бацарашкиной (пулевая стрельба) нагорный пришел на программу «Вечерний Ургант», где ведущий Иван Ургант попросил рассказать об условиях жизни в столице Японии во время Олимпиады.

«До Олимпийских игр мы должны были ехать в город, который называется Камо. Там традиционная гостиница, где мы жили три недели. Мы спали на полу: там не было кроватей вообще. И когда мы приезжаем, где есть хоть картонные кровати, то конечно, как можно не радоваться этому», — поделился Нагорный.

«Антисекс-кровати», как их прозвали спортсмены, были сделаны из картона. Они могут выдержать до 200 килограммов. На них не следует прыгать из-за того, что они ломаются из-за резких движений. Дизайн мебели утвердил Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы «избежать ненужных форм физического контакта».

Стоит отметить, что сборная России критиковала организацию Игр в Токио — и номера, и транспортировку, и процедуру сдачи допинг-тестов.