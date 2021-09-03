Игонин не считает, что отсутствие Фернандеса ослабит сборную России в игре с Кипром

Защитник сборной России Марио Фернандес пропустит матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра из-за повреждения. Также из-за травм расположение национальной команды покинули Алексей Ионов и Даниил Фомин. Бывший игрок сборной, экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин считает, что их отсутствие не станет проблемой в предстоящей игре. Он также отметил, что травмы вряд ли связаны с нагрузками, которые дает тренерский штаб команды.

«При Станиславе Черчесове футболисты говорили, что нагрузки были достаточно серьезными. Сегодня я не вижу вопросов и изменений в подготовке, о которых бы говорили игроки. Так что думаю, что с этим травмы не связаны.

Сомневаюсь, что их отсутствие будет очень сильной проблемой, все-таки сборная, с которой нам предстоит играть, ниже уровнем. Но, наверное, и тактика будет несколько иной. Все-таки в матче с Хорватией было важно не проиграть, а здесь нам надо выигрывать. И тактика будет другой — может быть, эти футболисты и не попали бы в основной состав. Поэтому здесь я больших проблем не вижу. Проблемы могут быть достаточно серьезные, если получит травму кто-то из центральных защитников. Что касается атакующей линии, здесь все намного проще и меньше хлопот для тренера», — сказал Игонин «Газете.Ru».

Он констатировал, что Фернандес является важным звеном не только в оборонительных действиях сборной, но и в атакующих. Вместе с тем, уровень предстоящего соперника не должен заставлять беспокоиться об отсутствии натурализованного бразильца.

«Понятно, что Фернандес — это фигура номер один, что касается обороны. И, самое главное, он участвует в атаках. Можно вспомнить и чемпионат мира, где он голы забивал. Это знаковая фигура, но, повторюсь, мы говорим о сопернике, который объективно намного слабее той же Хорватии. И нужно ли нам вообще готовиться к матчу с мыслями, что у нас могут быть проблемы из-за отсутствия этих футболистов? Мне кажется это не вполне верным, в этой ситуации мы должны быть в себе уверены — не только футболисты и тренеры, но и мы, болельщики, должны не нагнетать обстановку», — заключил Игонин.