Жириновский: нельзя отказаться от легионеров, как в СССР отказались от интернета

Лидер фракции политической партии ЛДПР Владимир Жириновский поделился мнением о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«С одной стороны, я хочу, чтобы у нас играли только отечественные футболисты, с другой — нельзя, чтобы у нас пропали легионеры. Конечно, я хочу, чтобы играли только российские футболисты в РПЛ, но мы не должны уходить от всего мира. В СССР мы отказались от интернета и других вещей, хотя это могли придумать мы, а не США», — приводит слова политика «РБ Спорт».

Сейчас в РПЛ действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

23 августа глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.

Ранее российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал возможное введении потолка зарплат в РПЛ.