Наставник сборной Англии: я не уверен, что мы уважительно вели себя, бурно празднуя голы

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал информацию о проявлениях расизма в адрес его игроков во время матча с Венгрией (4:0) в квалификации ЧМ-2022.

«Я слышал об этом, но во время игры мы не заметили ничего подобного. Я не уверен, что мы уважительно вели себя, когда столь бурно праздновали голы прямо перед фанатами соперника, но расизм – вот что главное. Мы стараемся занимать правильную позицию, мы знали, что преклонение колена будет встречено таким образом, но такое поведение недопустимо», — приводит слова Саутгейта BBC.

Напомним, сборная Англии обыграла Венгрию со счетом 4:0. На 55-й минуте Рахим Стерлинг открыл счет в матче. Форвард Гарри Кейн удвоил преимущество англичан. На 69-й минуте Гарри Магуайр сделал счет 3:0, забив головой. В концовке игры Деклан Райс установил окончательный счет — 4:0.

Ранее Саутгейт, высказываясь о том, что игроков его команды освистали, когда они преклонили колено перед отборочным матчем чемпионата мира с Венгрией (4:0), заявил, что «некоторые люди застряли в своем мышлении и предрассудках».