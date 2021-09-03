Тренер сборной Англии: некоторые люди застряли в своем мышлении, они останутся динозаврами

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, высказываясь о том, что игроков его команды освистали, когда они преклонили колено перед отборочным матчем чемпионата мира с Венгрией (4:0), заявил, что «некоторые люди застряли в своём мышлении и предрассудках». Слова тренера передает The Guardian.

«Они осознают, что мир меняется. Хотя некоторые люди застряли в своем мышлении и предрассудках, в конце концов, они останутся динозаврами. Мир меняется. Венгрия далеко не так разнообразна, как наше население. Нам потребовалось много времени, чтобы добраться туда, куда нам нужно. Мы продолжим пытаться подавать правильный пример молодежи в нашей стране», — сказал Саутгейт.

Напомним, сборная Англии обыграла Венгрию со счетом 4:0. На 55-й минуте Рахим Стерлинг открыл счет в матче. Форвард Гарри Кейн удвоил преимущество англичан. На 69-й минуте Гарри Магуайр сделал счет 3:0, забив головой. В концовке игры Деклан Райс установил окончательный счет — 4:0.

Ранее футболистов сборной Англии забросали пластиковыми стаканчиками во время во время матча со сборной Венгрии.