Губернатор Беглов назвал размер премий, которые получат олимпийцы Санкт-Петербурга

Губернатор Александр Беглов сообщил, что победители Олимпиады-2020 из Санкт-Петербурга получат пять млн рублей, серебряные призеры — 2,5 млн рублей, а бронзовые — 1,5 млн рублей. Атлетам, которые заняли четвертое место заплатят 600 тысяч, за пятое — 400 тысяч, за шестое — 300 тысяч. Спортсмены, которые не показали высокие результаты в Токио, также наградят премиями.

«За участие в Олимпиаде петербургские спортсмены получат по 50 тысяч рублей. По аналогии премии получат и петербуржцы, представляющие наш город на Паралимпиаде в Токио», — приводит слова Беглова сайт телеканала «78».

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования проходили в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее чемпионка Олимпийских игр по спортивной гимнастике в команде Ангелина Мельникова рассказала, что перед встречей с президентом России Владимиром Путиным все спортсмены должны пройти карантин.