«Зенит» огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» на своем сайте огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов.

В список «А» попали Михаил Кержаков, Станислав Крицюк, Деян Ловрен, Данил Круговой, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Вильмар Барриос, Вендел, Александр Ерохин, Клаудиньо, Малком, Алексей Сутормин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Артем Дзюба и Сердар Азмун.

В список «B» вошли Давид Бязров, Данила Хотулев, Даниил Кузнецов, Аким Белохонов, Даниил Одоевский и Кирилл Кравцов.

На групповом этапе подопечные Сергея Семака сыграют с лондонским «Челси», туринским «Ювентусом» и шведским «Мальме».

Ранее стали известны подробности отзыва петербургским «Зенитом» из сборных трех футболистов, которые отправились в Южную Америку, — бразильцев Клаудиньо и Малкома, а также колумбийца Барриоса.

Это связано с перестраховкой сине-бело-голубых перед матчем Лиги чемпионов с лондонским «Челси» (игра запланирована на 14 сентября в столице Англии), потому что в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до сих пор нет понимания, как состоится матч и смогут ли участники делегации, побывавшие в красной зоне (в том числе в Бразилии и Колумбии) приехать в Англию, минуя карантин.