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Чемпион «Формулы-1» объявил о завершении карьеры

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Финский пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен объявил о завершении карьеры в «Формуле-1» после завершения сезона.

Спортсмен отметил, что принял это решение зимой.

«Несмотря на то, что сезон еще продолжается, я бы хотел поблагодарить свою семью, все мои команды, всех, кто участвовал в моей гоночной карьере, и, особенно, всех вас, великих болельщиков, которые переживали за меня все это время.

История «Формулы-1» для меня подошла к концу, но в жизни есть еще много всего, что я хочу испытать и от чего получить удовольствие», — написал финн в Instagram.

Райкконен дебютировал в «Формуле-1» в сезоне 2001 за команду «Заубер». Также он выступал за «Макларен-Мерседес», «Лотус» и «Феррари». За рулем итальянского болида пилот стал чемпионом «Формулы-1» сезона-2007 году. Также он является двукратным вице-чемпионом (2003, 2005) и трехкратным бронзовым призер (2008, 2012, 2018) «Королевских гонок». Всего в его активе 21 победа и 103 подиума.

Ранее сообщалось, что гонка на Гран-при Бельгии стала самой короткой в истории «Формулы-1».

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