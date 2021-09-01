Экс-тренер «Зенита» назвал главную задачу сборной России в матче с Хорватией

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Борис Раппопорт поделился ожиданиями от матча отборочного этапа чемпионата мира 2022 года между сборными России и Хорватии.

Специалист считает, что ничья станет оптимальным результатом для команды Валерия Карпина.

«Если мы сможем победить — это вообще будет идеально, потому что тогда мы сможем более реально претендовать на первое место. Но, не проиграв этот матч, добившись потом победы с Кипром и Мальтой, мы тоже можем потом оказаться наверху», — цитирует Раппопорта телеканал «360».

Экс-тренер сине-бело-голубых отметил, что встреча с хорватами будет сложной, хотя у соперников российской команды есть потери. В частности, игру пропустит полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич.

Также Раппопорт добавил, что у нового главного тренера сборной России Карпина было мало времени для кардинальных изменений в игре.

«Состав, наверное, в большей степени будет тем же, что был у Станислава Черчесова. Может быть, что-то будет изменено в тактике, потому что Карпин обычно больше любит такую открытую, атакующую, скоростную игру», — сказал специалист.

Встреча между сборными России и Хорватии пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 1 сентября. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 21.45 мск.

Ранее известный в прошлом игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча отборочного раунда к чемпионату мира — 2022 между сборными России и Хорватии.