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Олимпиада 2020

Гимнастка Аверина — об ОИ: у меня впервые в жизни случилась истерика, начало трясти

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Reuters

Российская гимнастка Дина Аверина в интервью «Матч ТВ» рассказала о своих переживаниях во время выступления в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

«В зал приходят тренеры, а там на видеосвязи Винер. И они идут с таким лицом. Я спрашиваю: ну все, да? Что-то там серьезное было. Они: ну типа да. Ну значит, узел где-то завязала.

Раньше я это доспрашивала, но в Токио не стала. И у меня впервые в жизни случилась истерика: я понимаю, что мне вообще ошибаться нельзя. Да у меня была истерика. Я была одна на площадке. Не помню, что себе говорила, но меня начало трясти. За всю Олимпиаду это был первый раз, старалась дышать, себя успокаивала. И успокоила», — сказала Аверина.

Победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх.

19 августа в FIG заявили, что остались довольны судейством на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Также в организации отметили непредвзятость судейства. На следующий день FIG отказался выдавать видеоанализ и протоколы по итогам выступления российских спортсменок.

Позднее первый вице-президент FIG Василий Титов направил дополнительный протест по поводу судейства соревнований по художественной гимнастике.

Ранее Дина Аверина высказалась о спорном судействе на Олимпиаде в Токио.

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Олимпиада 2020
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