Паралимпийский чемпион: уверен, что без камер Цветов поздравил россиян

Шестикратный паралимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Сергей Шилов высказался по поводу на отказа украинского легкоатлета Игоря Цветова фотографироваться с российскими спортсменами на пьедестале почета Паралимпиады в Токио.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию очередного соревновательного дня Паралимпиады.

«К сожалению, у государства такой взгляд на вещи. Это политика. Поверьте, сами ребята между собой общаются очень хорошо. На мой взгляд, Цветов просто получил указание свыше не делать подобных снимков с россиянами. Уверен, он поздравил ребят, но на камеру делать это не решился, поскольку политика Украины на сегодняшний день уж точно направлена не на сближение наших стран. Вы же прекрасно помните историю с Ярославой Могучих и Марией Ласицкене, и как тогда повели себя власти Украины», — сказал Шилов в интервью RT RT.

30 августа Цветов взял серебро на дистанции 100 метров. Победу одержал россиянин Дмитрий Сафронов, а бронза досталась его соотечественнику Артему Калашяну. На церемонии награждения украинец не подошел к представителям России, чтобы сделать традиционное совместное фото, а демонстративно стоял на пьедестале отдельно от своих соперников.

«Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое. С Украиной в сердце», — прокомментировал свой поступок Цветов.

Сергей Шилов — шестикратный чемпион, трехкратный серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр по лыжным гонкам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Ранее Цветов объяснил отказ от фото с россиянами на Паралимпиаде.