Международный паралимпийский комитет отреагировал на отказ украинца от фото с россиянами

Международный паралимпийский комитет (МПК) сообщил, что украинский бегун Игорь Цветов имел право отказаться от фотографии с российскими спортсменами на церемонии награждения на летних Играх-2020 в Токио.

В организации отметили, что протоколы COVID-19 предусматривают совместные снимки только в тех случаях, когда все спортсмены носят маски.

«Из видеозаписи церемонии видно, что оба российских спортсмена без масок. Поэтому украинский спортсмен имеет право не присоединяться к ним на верхней ступеньке пьедестала почета», — приводит слова представителя пресс-службы МПК «Спорт-Экспресс».

30 августа Цветов взял серебро на дистанции 100 метров. Победу одержал россиянин Дмитрий Сафронов, а бронза досталась его соотечественнику Артему Калашяну. На церемонии награждения украинец не подошел к представителям России, чтобы сделать традиционное совместное фото.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал украинского паралимпийца «заложником идиотов».