Федерацию триатлона России могут дисквалифицировать за три допинг-случая за месяц

Федерацию триатлона России могут лишить международной аккредитации за многократное нарушение антидопинговых правил, сообщает «Чемпионат.com».

Согласно международному регламенту, если четверо или более спортсменов, выступающих под эгидой федерации, нарушат антидопинговые правила в течение одного года, национальной федерации будет грозить дисквалификация от международных стартов сроком до двух лет и штраф до $10 тыс.

13 августа стало известно об отстранении участника Олимпийских игр — 2020 в Токио российского триатлониста Игоря Полянского. В пробе, взятой 21 июля на предолимпийском сборе во Владивостоке, был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.

28 августа российский триатлонист Владимир Турбаевский также был дисквалифицирован после решения антидопингового отдела Спортивного арбитражного суда (CAS), признавшего его виновным в нарушении антидопинговых правил в связи с отклонениями показателей в биологическом паспорте. Как отмечается, допинг-пробы крови спортсмена, взятые в июне и июле 2014 года, а также в августе 2020 года, указывают на манипуляции с кровью.

30 августа российский триатлонист Александр Брюханков был временно отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил. В его пробе, взятой 19 июня на чемпионате Европы по спринту и эстафетам, также нашли рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО).

Ранее был назван возможный срок дисквалификации подозреваемого в допинге Брюханкова.