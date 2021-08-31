Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Назван возможный срок дисквалификации подозреваемого в допинге российского... 01:46
В Роспотребнадзоре считают, что России неизвестная лихорадка из Индии не... 01:42
Alibaba уволила сотрудников за утечку обвинений в сексуальном насилии 01:35
Байден рассказал, почему решил не продлевать эвакуацию из Афганистана 01:28
В США насчитали порядка 2 тысяч боевиков ИГ* в Афганистане 01:27
Талибы* заявили о «полной независимости» Афганистана после вывода войск... 01:15
Названы регионы-лидеры по уровню зарплат 01:04
Гражданским перевозчикам США запретили летать над всей территорией Афганистана 01:02
Глава СК потребовал доклад о расследовании побега заключенных в Истре 00:58
18-летняя боксерша впала в кому после боя 00:57
Бесплатная ставка 1000 р.

Третьего за месяц российского триатлониста отстранили за употребление допинга

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Российский триатлонист Александр Брюханков временно отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Международного союза триатлона (World Triathlon).

Как отмечается в заявлении, в пробе 34-летнего россиянина, взятой 19 июня на чемпионате Европы по спринту и эстафетам, нашли рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО). Спортсмен имеет право потребовать вскрытия пробы «Б».

Брюханков — пятикратный чемпион России и бронзовый призер первенства Европы 2011 года. Также он участвовал в летних Олимпийских играх в Пекине и Лондоне.

Ранее сообщалось, что участник Олимпийских играх в Токио российский триатлонист Игорь Полянский сдал положительный допинг-тест. В пробе россиянина, взятой 21 июля на предолимпийском сборе во Владивостоке, был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин. Его отстранили 13 августа.

28 августа российский триатлонист Владимир Турбаевский также был отстранен от соревнований после решения антидопингового отдела Спортивного арбитражного суда (CAS), признавшего его виновным в нарушении антидопинговых правил в связи с отклонениями показателей в биологическом паспорте. Как отмечается, допинг-пробы крови спортсмена, взятые в июне и июле 2014 года, а также в августе 2020 года, указывают на манипуляции с кровью.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Хорошо, что успел предупредить маму»: звезды комментируют видео о своей смерти
Кто и зачем хоронит артистов в интернете, создавая фейковые новости
Через год уйдет бесплатно: Мбаппе остается в Париже
«Реал» прекратил переговоры с «ПСЖ», но все еще рассчитывает на Мбаппе
Реклама с темнокожими, радикальные шовинисты и письмо в ФСБ
Все о скандале вокруг «Тануки», «Ёбидоёби» и «Мужского государства»
Талибы* заявили о «полной независимости» Афганистана после вывода войск США
В США подсчитали потери в ходе миссии в Афганистане
На Украине объяснили, почему не закроют границу с Россией
Названы регионы-лидеры по уровню зарплат
Новости и материалы
Назван возможный срок дисквалификации подозреваемого в допинге российского триатлониста
В Роспотребнадзоре считают, что России неизвестная лихорадка из Индии не угрожает
Alibaba уволила сотрудников за утечку обвинений в сексуальном насилии
Байден рассказал, почему решил не продлевать эвакуацию из Афганистана
В США насчитали порядка 2 тысяч боевиков ИГ* в Афганистане
Гражданским перевозчикам США запретили летать над всей территорией Афганистана
Глава СК потребовал доклад о расследовании побега заключенных в Истре
18-летняя боксерша впала в кому после боя
McDonalds решил зарегистрировать в России товарный знак «Макдак»
На Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник
Толпа детенышей морских черепах попала на видео
Талибан* заявил о контроле над всей территорией Афганистана
Олимпийская чемпионка Байлз оценила прошедшие Игры-2020 словом «отстой»
На Украине считают, что конфликт в Донбассе не мешает вступлению в НАТО
Небензя прокомментировал резолюцию Совбеза ООН по Афганистану
Хоккеист Макаров предложил встретиться режиссеру, который оскорбил его жену Леру Кудрявцеву
США объявили о завершении миссии в Афганистане
Аэропорт Кабула перешел под контроль «Талибана*»
Все новости
«Бахнула Johnson & Johnson»: Собчак привилась американской вакциной после «Спутника»
Вирусолог оценил безопасность совместного использования «Спутника» и вакцины из США
Не ссорьтесь с соседями: как в России подают в суд за склоки
До 10 тыс. рублей моральной компенсации можно получить за банальное оскорбление
Без автосервисов и «ракушек»: кого не коснется гаражная амнистия
Не все автовладельцы смогут легализовать свои гаражи
«Слишком сложная игра»: в Эстонии не смогли выбрать президента
Эксперты оценили шансы действующего президента Эстонии остаться у власти
Завезли из-за границы: в Китае выдвинули новую версию происхождения COVID-19
Китайские эксперты призвали ВОЗ проверить еще одну версию происхождения коронавируса
Правительство отрегулирует: что будет с ценами на сахар
Эксперты оценили меры по стабилизации цен на сахар
В годовщину «Катрины»: на юг США обрушился мощный ураган
В Подмосковье строят поселок для верующих: почему его проверяет СК
Основательница экопоселения «Аминовка» пожаловалась на угрозы
Сложно ли самозанятому взять кредит
С какими проблемами сталкиваются особые категории заемщиков
«Слишком жаркое лето»: эксперты — о причинах роста агрессии в среде мигрантов
Участников массовой драки в Некрасовке оштрафовали
Времена Великой депрессии: зачем мужчины отращивают волосы
В моду вошли длинные мужские стрижки
Гендер — нейтральный: во что оденут британских полицейских
У полиции Лондона может появиться гендерно-нейтральная форма
«Де-факто их уже признали»: почему миру придется смириться с талибами*
Евросоюз задумался об условиях признания новых властей Афганистана
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях