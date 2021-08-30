Игрок сборной России может перейти в «Милан»

Игрок сборной России по футболу Алексей Миранчук, выступающий за итальянскую «Аталанту», может стать игроком «Милана». Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио на своем сайте.

Отмечается, что в приоритете для миланцев покупка хавбека Ромена Февра, выступающего за французский «Брест», а Миранчук является запасным вариантом.

«Милан» уже сделал официальное предложение «Аталанте» относительно россиянина.

Сезон-2020/2021 стал первым в составе «Аталанты» для Алексея Миранчука, который отметился уникальным рекордом: он не только забил хотя бы один гол во всех турнирах, в которых принимал участие, но и сделал это в своих дебютных матчах. Всего он провел 31 игру во всех соревнованиях (25 в Серии A, три — в Лиге чемпионов, три — в Кубке Италии), забил семь голов и отдал две голевые передачи. Миранчук выступал за сборную России на прошедшем чемпионате Европы — 2020.

Ранее футбольный агент Деннис Лахтер поделился мнением о перспективах российского хавбека итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука.