Валуев заявил, что украинца Цветова не красит отказ фотографироваться с атлетами из России

Депутат Государственной думы России Николай Валуев прокомментировал отказ украинского паралимпийца Игоря Цветова фотографироваться с атлетами из России, передает Sport24.

«То, что эта ситуация не красит спортсмена — абсолютно понятно. Но не хочет он фотографироваться, пусть не фотографируется. О чем он в этот момент думает, мы не знаем. Наверное, он попадет дома под какие-то санкции, как его коллега Магучих, которой обещали наказание и затравили в соцсетях», — сказал Валуев.

Напомним, Цветов выиграл серебро в беге на 100 метров. Дмитрий Сафронов стал победителем забега, а Артем Калашян замкнул тройку сильнейших.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.