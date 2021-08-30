В Госдуме отреагировали на отказ украинского паралимпийца фотографироваться с россиянами

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал отказ украинского паралимпийца Игоря Цветова фотографироваться рядом с атлетами из России на церемонии награждения, передает Sport24.

«Эта ситуация говорит о том, что украинских атлетов просто запугивают. Безобразие и неприкрытая провокация. Если их делегация не хочет участвовать в соревнованиях, а хочет участвовать в политике — зачем тогда идти на Олимпиаду? Думаю, украинский спортсмен отказался фотографироваться просто чтобы не быть заклеванным у себя в стране», — сказал Свищев.

Напомним, Цветов выиграл серебро в беге не 100 метров. Дмитрий Сафронов стал победителем забега, а Артем Калашян замкнул тройку сильнейших.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.