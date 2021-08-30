Украинский журналист о паралимпийце Цветове: возможно, он ненавидит Россию

Украинский журналист Артем Франков отреагировал на отказ паралимпийца Игоря Цветова фотографироваться рядом с российскими атлетами на церемонии награждения, передает «Спорт-Экспресс».

«Тут может быть три варианта. Первый: он искренне ненавидит Россию и всех, кто с ней так или иначе связан. Второе: у него возникло что-то личное во время соревнований. Третье: вонючая кампания против Ярославы Магучих, увы, сломавшая спортсменку, оказала незабываемое воздействие», — сказал Франков.

Напомним, Цветов выиграл серебро в беге не 100 метров. Дмитрий Сафронов стал победителем забега, а Артем Калашян замкнул тройку сильнейших.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.