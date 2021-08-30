Гилерме: если пригласят в сборную по пляжному футболу, то не смогу отказаться

Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме заявил о готовности в будущем сыграть за национальную команду по пляжному футболу.

«Никогда не играл в пляжный футбол. Я родился не у моря, поэтому не было возможности попробовать себя в этом виде спорта. Если пригласят в сборную по пляжному футболу, не смогу отказаться. С удовольствием пойду», — приводит слова Гилерме пресс-служба сборной России на своем YouTube-канале.

В финале проходившего в Москве чемпионата мира по пляжному футболу встречались сборные России и Японии. Со счетом 5:2 победу праздновала российская команда, которая стала лучшей на планете в третий раз.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу россиян. Федор Земсков после вброса аута пробил в падении через себя. Во втором тайме Такуя Акагума сравнял счет, но вскоре Юрий Крашенинников вывел сборную России вперед. А затем Андрей Новиков увеличил перевес россиян до двух мячей. Позже Акагума сократил разницу в счете, оформив в финале дубль. Ближе к концу тайма Артур Папоротный снова вернул России перевес в два мяча.

За две минуты до конца третьего тайма Крашенинников забил свой второй гол в матче и установил окончательный счет матча — 5:2 в пользу России.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино высоко оценил уровень организации чемпионата мира по пляжному футболу, который проходил в России.