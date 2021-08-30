Семин высказался о чемпионстве России на ЧМ по пляжному футболу

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин поздравил сборную России по пляжному футболу с победой на чемпионате мира.

«Наши ребята — чемпионы мира! Хочется поздравить их с этим огромным достижением. Хочу отметить, что полуфинальная игра со Швейцарией была просто выдающейся. Эта встреча была во многом основополагающей: они выбрались из тяжелейшей ситуации. Волевой характер ребята проявили. Показали характер на турнире и были подготовлены очень сильно. Смотрите, как они выдержали турнир: много было травм, много было волевых усилий. Поздравления от всей души.

Почему нашему большому футболу пока далеко до достижений наших футболистов на песке? Ну, это все-таки немного разные вещи, несколько разные виды спорта», — цитирует Семина «Матч ТВ».

В финале проходившего в Москве чемпионата мира по пляжному футболу встречались сборные России и Японии. Со счетом 5:2 победу праздновала российская команда, которая стала лучшей на планете в третий раз.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу россиян. Федор Земсков после вброса аута пробил в падении через себя. Во втором тайме Такуя Акагума сравнял счет, но вскоре Юрий Крашенинников вывел сборную России вперед. А затем Андрей Новиков увеличил перевес россиян до двух мячей. Позже Акагума сократил разницу в счете, оформив в финале дубль. Ближе к концу тайма Артур Папоротный снова вернул России перевес в два мяча.

За две минуты до конца третьего тайма Крашенинников забил свой второй гол в матче и установил окончательный счет матча — 5:2 в пользу России.