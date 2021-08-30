Российский клуб ищет спортивного директора по объявлению в интернете

На портале Football Jobs, специализирующемся на поиске вакансий в мире футбола, появилось объявление о поиске спортивного директора для одного из клубов чемпионата России.

«Вероятно, таким образом спортивного директора ищут «Спартак», «Зенит» или «Краснодар», — пишет журналист Иван Карпов.

Согласно описанию, клубу требуется специалист, чьей задачей будет разработать, внедрить и претворить в жизнь видение стратегии развития академии клуба.

Кроме того, в список задач функционера будут входить: отчетность перед владельцем и генеральным директором, работа под контролем технического консультанта клуба.

Спортивный директор будет обязан за 3-5 лет разработать план преемственности поколений в команде, работая совместно с главным тренером, техническим советником и генеральным директором, а также контролировать четкую философию игры в командах всех возрастов, сотрудничать с различными детско-юношескими спортивными школами в регионе и в России в целом.

Одной из целей работы будет привлечение игроков с высокой потенциальной стоимостью перепродажи. Специалист должен соответствовать следующим требованиям: опыт работы в футболе и с подобными задачами; высокий уровень интеллекта и понимание футбола; лицензия категории А УЕФА, а также тренерский опыт на элитном уровне является преимуществом, отмечает Eurostavka.

Ранее известный в прошлом форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал высказывание исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова о том, что не будет вызывать в национальную команду игроков, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ).