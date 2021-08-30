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Пике: похоже на то, что Мбаппе сменит клуб в этом году

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Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказал мнение насчет возможного перехода Килиана Мбаппе в «Реал».

«От Флорентино Переса, президента «Реала», можно ожидать чего угодно. Переход Фигу, например, лично меня ранил в самое сердце. Похоже на то, что Мбаппе сменит клуб в этом году. На месте Флорентино, я бы сделал все, чтобы заполучить Мбаппе сейчас.

В следующем году он вполне может продлить контракт с «ПСЖ». Нассер Аль-Хелаифи будет уговаривать его. Все же редко выпадает возможность поиграть годик с Неймаром и Месси. Тем более, что они за ближайший год все выиграют все трофеи», — заявил Пике в ходе трансляции дебютного матча Лионеля Месси в составе «ПСЖ».

Мбаппе — самый дорогой игрок мира по версии портала Transfermarkt. Стоимость нападающего сборной Франции оценивается в €160 млн. Он станет свободным агентом летом 2022-го.

Француз перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

В качестве футболиста сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.

Ранее главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино после победы в матче четвертого тура чемпионата Франции против «Реймса» ответил на вопрос о возможном трансфере нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

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Футбол. Чемпионат Испании
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