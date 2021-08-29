Российского гонщика Мазепина лишили лучшего круга гонки Гран-при Бельгии

Международная автомобильная федерация ((FIA)) опубликовала на своем официальном сайте окончательный протокол гонки Формулы-1 Гран-при Бельгии, который был сформирован по итогу одного круга. Графа документа, в которой указывается обладатель лучшего времени на круге, осталась незаполненной. Ранее сообщалось, что российский гонщик Никита Мазепин показал в гонке лучший круг.

В связи с сильным дождем и отсутствием видимости на трассе дирекция гонки приняла решение не возобновлять заезд после трех кругов. Победителем Гран-при был признан пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал Джордж Расселл из «Уильямса», третьим — Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Мазепин, выступающий за «Хаас», занял в гонке 17-е место.

Ранее Мазепин был признан худшим гонщиком по итогам первой половины сезона «Формулы-1» по рейтингу издания The Race. Россиянин получил от журналиста Эда Стро оценку 3,0, а его партнер Мик Шумахер — 4,7.

Ранее сообщалось, что Российский гонщик Мазепин показал лучший круг на Гран-при Бельгии.