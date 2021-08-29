Тренер России о праздновании победы на ЧМ: хотелось бы наконец-то поспать

Главный тренер сборной России Михаил Лихачёв рассказал о своих эмоциях после победы в финальном матче домашнего чемпионата мира по пляжному футболу над Японией (5:2).

«Я очень устал, у меня зарядки осталось пять процентов после всех матчей. Благодарен команде, сложно что-то говорить, мы ощущаем безумное счастье. В чем-то мы были чуточку сильнее, больше заслуживали титула. Как пройдет вечер? Хотелось бы уже наконец-то поспать», — приводит слова Лихачёва «Матч ТВ».

В финале проходившего в Москве чемпионата мира по пляжному футболу встречались сборные России и Японии. Со счетом 5:2 победу праздновала российская команда, которая стала лучшей на планете в третий раз.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу россиян. Федор Земсков после вброса аута пробил в падении через себя. Во втором тайме Такуя Акагума сравнял счет, но вскоре Юрий Крашенинников вывел сборную России вперед. А затем Андрей Новиков увеличил перевес россиян до двух мячей. Позже Акагума сократил разницу в счете, оформив в финале дубль. Ближе к концу тайма Артур Папоротный снова вернул России перевес в два мяча.

За две минуты до конца третьего тайма Крашенинников забил свой второй гол в матче и установил окончательный счет матча — 5:2 в пользу России.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.