Гильерме признался, что очень расстроился из-за непопадания на Евро-2020

Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме рассказал о том, что чувствовал, когда не попал в заявку команды на Евро-2020.

«Я был расстроен из-за того, что не попал на Евро. Но я всегда хотел вернуться в сборную. Я очень счастлив, что меня вызвали. Сейчас на сборе пять вратарей. Конкуренция за место в старте — большая. Буду работать и делать все возможное, чтобы показать лучшую игру», — цитирует Гильерме пресс-служба национальной команды.

В заявку команды на Евро-2020 Станислав Черчесов включил вратаря «Динамо» Антона Шунина, голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова и игрока «Рубина» Юрия Дюпина.

На сентябрьские отборочные матчи новый тренерский штаб сборной России вызвал сразу пять вратарей, среди которых: Маринато Гильерме («Локомотив», Москва), Юрий Дюпин («Рубин», Казань), Александр Максименко («Спартак», Москва), Андрей Лунев («Байер», Леверкузен), Сергей Песьяков («Ростов»).

Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о причинах невызова игравшего на Евро вратаря.