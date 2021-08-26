Тренер сборной России рассказал о причинах невызова игравшего на Евро вратаря

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов не был вызван на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Специалист заявил, что футболист допустил результативные ошибки в двух из первых трех матчей чемпионата России.

«Каждый голкипер должен понимать, что для сборной есть главный критерий. Нужно играть стабильно, допускать меньше голевых ошибок и действовать надежно длительный период времени», — цитирует Кафанова «Чемпионат.com».

В заявку сборной России на сентябрьские матчи попали Маринато Гильерме («Локомотив», Москва), Юрий Дюпин («Рубин», Казань), Александр Максименко («Спартак», Москва), Андрей Лунев («Байер», Леверкузен), Сергей Песьяков («Ростов»).

Сафонов дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче против команды Польши (1:1) в июне 2021 года. На чемпионате Европы — 2020 он принял участие во встречах с Финляндией (1:0) и Данией (1:4).

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) вратарь «Краснодара» пропустил шесть мячей в четырех матчах.

Ранее Кафанов высказался об отказе голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева возвращаться в национальную команду.