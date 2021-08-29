Туктамышева показала новые платья на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева продемонстрировала новые наряды на контрольных прокатах, которые прошли в Санкт-Петербурге. Фотографии опубликовала в своем Instagram журналистка Наталья Понарина.

Ранее стало известно, что короткую программу на мелодию «Танго Oblivion» в исполнении японской певицы Misia Туктамышевой поставил хореограф Илья Авербух. В качестве музыкального сопровождения произвольной программы, постановщиком которой стал Никита Михайлов, выбраны «Arabia» Hanine El Alam и «My Love» Darbuka Dance Music в исполнении Артема Узунова.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В 2021 году Туктамышева выиграла серебро чемпионата мира, который проходил в шведском Стокгольме. Победу в Швеции праздновала Анна Щербакова, а бронзу взяла Александра Трусова. На командном чемпионате мира в Осаке она была капитаном российской команды, которая заняла первое место на турнире.

Ранее Туктамышева рассказала о своем главном желании.