Все медали российских атлетов в пятый день Паралимпиады в Токио

В Токио продолжаются Паралимпийские игры. В пятый день Игр Денис Гнездилов стал чемпионом в толкании ядра, а пловец Дмитрий Черняев взял золото на дистанции 100 м брассом.

Пловцы Денис Тарасов и Анна Крившина выиграли серебряные награды в состязаниях вольным стилем на 50 м, на аналогичной дистанции бронзу на спине взяла Юлия Шишова. Также бронза в паурлифтинге у Веры Муратовой. Бронзовым призером Игр стал дзюдоист Анатолий Шевченко. Бронзовые награды получили легкоатлеты Виталий Гриценко, Анна Сапожникова и Роман Тарасов. Еще одна награда такого достоинства завоевана Степанидой Артахиновой и Баиром Шигаевым в стрельбе из лука.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня Паралимпиады.

Легкая атлетика

Ядро, мужчины, F40

1. Денис Гнездилов (Россия) – 11,16 (мировой рекорд)

2. Гарра Тнаяш (Ирак) – 11,15

3. Мигель Монтейро (Португалия) – 10,76

Прыжки в длину, женщины, T37

1. Вэнь Сяоянь (Китай) – 5,13

2. Джалин Робертс (США) – 4,65

3. Анна Сапожникова (Россия) – 4,56

Бег, 400 м, мужчины, T53

1. Понгсакорн Паейо (Таиланд) – 46,61

2. Брент Лакатош (Канада) – 46,75

3. Виталий Гриценко (Россия) – 49,41

Бег, 100 м, мужчины, T12

1. Салум Агеза Кашафали (Норвегия) – 10,43 (мировой рекорд)

2. Ноа Мэлоун (США) – 10,66

3. Роман Тарасов (Россия) – 10,88

Плавание

100 м, брасс, мужчины, SB4

1. Дмитрий Черняев (Россия) – 1.31,96 (мировой рекорд)

2. Мойзес Фуэнтес Гарсия (Колумбия) – 3,90

3. Антониос Цапатакис (Греция) – 8,24

50 м, вольный стиль, мужчины, S9

1. Симоне Барлаам (Италия) – 24,71

2. Денис Тарасов (Россия) – 0,28

3. Джамал Хилл (США) – 0,48

200 м, вольный стиль, мужчины, S2

1. Габриэл Араужо (Бразилия) – 4.06,62

2. Альберто Абарса (Чили) – 4.14,17

3. Владимир Даниленко (Россия) – 4.15,95

50 м, спина, женщины, S3

1. Арьола Трими (Италия) – 51,34

2. Элли Чаллис (Великобритания) – 3,77

3. Юлия Шишова (Россия) – 5,69

50 м, вольный стиль, женщины,S12

1. Мария Каролина Гомес Сантьяго (Бразилия) – 26,82

2. Анна Крившина (Россия) – 0,24

3. Карлотта Гилли (Италия) – 0,25

Дзюдо

До 100 кг, мужчины B2

1. Кристофер Скелли (Великобритания)

2. Бен Гудрич (США)

3. Анатолий Шевченко (Россия)

3. Шариф Халилов (Узбекистан)

Пауэрлифтинг

До 79 кг, женщины, PWL

1. Босе Омолайо (Нигерия) – 141

2. Наталья Олейник (Украина) – 133

3. Вера Муратова (Россия) – 132

Стрельба из лука

Командный турнир, микст

1. Китай

2. Турция

3. Россия (Степанида Артахинова, Баир Шигаев)