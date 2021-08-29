США сместили Россию с третьей строчки медального зачета Паралимпиады-2020

Сборная России опустилась на одну позицию в медальном зачете Паралимпийских Игр — 2020 в Токио, пропустив вперед американскую команду.

В активе отечественных спортсменов 15 золотых, девять серебряных и 28 бронзовых наград.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.

Паралимпийские игры-2020. Токио, Япония

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Китай – 43-29-29 (101)

2. Великобритания – 23-18-18 (59)

3. США – 15-16-9 (40)

4. Россия – 15-9-28 (52).

Ранее сообщалось, что американская пловчиха Джессика Лонг, урожденная Татьяна Кириллова, завоевала четырнадцатое золото Паралимпийских игр в карьере.