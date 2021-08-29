Самедов призвал сборную России по пляжному футболу забыть предыдущий матч с Японией

Сборная России по пляжному футболу готовится впервые за восемь лет сыграть в финале чемпионата мира. Наша национальная команда накануне в полуфинале в драматичной игре взяла верх над Швейцарией. Выигрывая 3:1, она пропустила четыре мяча, затем свела матч к ничьей и в серии пенальти победила с перевесом в один гол. Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов остался в восторге от прошедшего матча.

«Вчера мне удалось посмотреть матч полностью — впечатления потрясающие, такая сумасшедшая концовка! Эмоции непередаваемые. Ребята просто лучшие, красавцы! Вырвали такой матч, концовка — огонь», — сказал Самедов «Газете.Ru».

В финале российская сборная встретится с Японией. Эти команды уже играли на групповом этапе, и тогда россияне выиграли 7:1. Самедов призвал наших футболистов не оглядываться на тот матч.

«Финал — это финал. Каждый сделал свои выводы, будет перестраиваться. Это будет совершенно новая игра, тем более, титул на кону. Групповой этап позади», — подчеркнул игрок.

По мнению Самедова, у сборной России есть шансы взять третий в истории титул чемпиона мира. Он отметил, что главный тренер Михаил Лихачев, под руководством которого команда дважды становилась лучшей на планете, по-прежнему занимает свой пост.

«У команды остался тот же тренер, традиции сохраняются», — заключил Александр.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы России Виталий Милонов высказался о выходе сборной России в финал чемпионата мира по пляжному футболу.