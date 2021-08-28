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«Реал» поставил условие «ПСЖ» по трансферу Мбаппе

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GlobalLookPress

Мадридский «Реал» сообщил французскому «ПСЖ», что они намерены выйти из переговорного процесса по трансферу Килиана Мбаппе, если сделка не будет закрыта до вечера воскресенья, передает Le Parisien.

«Сливочные» считают, что парижане специально откладывают трансфер, а в понедельник заключить сделку будет практически невозможно.

«Королевский клуб» предлагает за француза €180 млн, но парижане хотят получить за игрока больше денег.

Мбаппе — самый дорогой игрок мира по версии портала Transfermarkt. Стоимость нападающего сборной Франции оценивается в €160 млн. Он станет свободным агентом летом 2022-го.

Француз перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

Ранее нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема намекнул на трансфер форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

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Футбол. Чемпионат Италии
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